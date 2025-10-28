Φονικό στα Χανιά: Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Το ερχόμενο Σάββατο αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου ξαδέρφου του στο Έλος Κισσάμου.

Νωρίτερα σήμερα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, αφού του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για οπλοφορία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογία δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του. Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος, ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22άρι όπλο του εγκλήματος.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων στις 2 μετά το μεσημέρι φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς. Προηγουμένως, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.