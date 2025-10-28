Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικές διαφορές

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας, αυτή τη φορά ανάμεσα σε ανήλικους, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 17χρονοι λογομάχησαν για οπαδικούς λόγους στην οδό Ζαφειράκη, στα Ζαρουχλέικα. Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να επιτεθεί στον άλλο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον 17χρονο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος δράστης κατηγορείται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.

Το νέο αυτό περιστατικό οπαδικής βίας προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς προστίθεται σε μια μακρά λίστα επιθέσεων που συνδέονται με οπαδικά πάθη και τυφλή βία.