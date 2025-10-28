Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικές διαφορές

Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του...

Συνελήφθη ο 17χρονος

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας, αυτή τη φορά ανάμεσα σε ανήλικους, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 17χρονοι λογομάχησαν για οπαδικούς λόγους στην οδό Ζαφειράκη, στα Ζαρουχλέικα. Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να επιτεθεί στον άλλο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον 17χρονο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος δράστης κατηγορείται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.

Το νέο αυτό περιστατικό οπαδικής βίας προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς προστίθεται σε μια μακρά λίστα επιθέσεων που συνδέονται με οπαδικά πάθη και τυφλή βία.

Ειδήσεις Τώρα

Κίσσαμος: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου - «Ο ένας κρύβει τον άλλον, δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια»

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων

«Έπεσαν» 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οπαδική Βία Επεισόδιο Μαχαίρι

Ειδήσεις