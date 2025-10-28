Κλοπή στο Λούβρο: Σφίγγα οι δύο συλληφθέντες, δεν έχουν πει λέξη

Ούτε μια πληροφορία για την ληστεία του αιώνα δεν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν οι γαλλικές αρχές από τους δύο άνδρες, που συνέλαβαν μια εβδομάδα μετά την κλοπή οκτώ ιστορικών βασιλικών κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου.

Ακόμα δύο δράστες αναζητούνται από τις Αρχές.

Το DNA που βρέθηκε σε τρίχες, κράνος και σε κίτρινο γιλέκο επέτρεψε την ταυτοποίηση των δύο. Πρόκειται για τους δύο από τους τέσσερις, που μπήκαν στην Γκαλερί Απόλλων μέσα στο Μουσείο του Λούβρου κι έκλεψαν τα κοσμήματα. Με ποινικό μητρώο διαρρήξεις, διαπληκτισμούς, βία, αλλά τίποτα που να τους συνδέει άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα μέχρι αυτήν τη ληστεία.

Ο πρώτος, ένας 39χρονος άνδρας με διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα, ταυτοποιήθηκε χάρη σε τρίχες που εντοπίστηκαν σε κράνος μοτοσικλέτας που εγκαταλείφθηκε στη διαφυγή τους.

Ο συνεργός του, Γάλλος υπήκοος με καταγωγή από το Μαλί, οφείλει τη σύλληψή του στο κίτρινο γιλέκο που φορούσε όταν χρησιμοποίησε τη σκάλα για να φτάσει στην μπαλκονόπορτα της αίθουσας Απόλλων του Λούβρου. Στο ύφασμα του γιλέκου εντοπίστηκε το DNA του.

Στη συνέχεια καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Αυτοματοποιημένο Αρχείο Γενετικών Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (FNAEG) και «ταυτίστηκαν/ταίριαξαν».

Το κράνος μοτοσικλέτας και το κίτρινο γιλέκο εγκαταλείφθηκαν βιαστικά στον δρόμο, τα βρήκε μάρτυρας.

Οι δύο άνδρες και βασικοί δράστες, αποτελούσαν το «νήμα» που η αστυνομία θα ήθελε να ακολουθήσει περαιτέρω για να φτάσει στους υπόλοιπους ληστές και σε αυτούς που πρόσταξαν την παραγγελία, δηλαδή όλη την σπείρα. Για τον λόγο αυτό ήταν υπό παρακολούθηση.

Όμως όταν, το βράδυ του Σαββάτου, οι αστυνομικοί συνειδητοποίησαν ότι ένας από τους δύο υπόπτους ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς Αλγερία από το αεροδρόμιο «Roissy», τους συνέλαβαν.

Δουλειά εκ των έσω

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα δείχνουν ότι πριν την κλοπή ένα μέλος της ασφάλειας του μουσείου είχε επαφή με τους κλέφτες του Λούβρου.

Υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι πως η θρασύτατη κλοπή ήταν δουλειά που έγινε από μέσα. Οι αστυνομικοί λένε πως βρήκαν ψηφιακά στοιχεία πως ένα μέλος της ασφάλειας που δουλεύει στο μουσείο ήταν σε επαφή με τους εγκληματίες. Καθώς την Κυριακή οι διαρρήκτες μετακινούσαν ένα ανυψωτικό μέχρι το μουσείο και ανέβηκαν στην πρόσοψη του κτιρίου για να μπουν στην Γκαλερί Απόλλων όπου τα κοσμήματα φυλάσσονταν σε προθήκες, σύμφωνα με τη Sun.

Τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα, ενώ κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για την τύχη τους. Ειδικοί αποκλείουν την πιθανότητα κάποιος να παρήγγειλε στους ληστές να κλέψουν τα κοσμήματα.

Δέκα ημέρες μετά τη διάρρηξη στο Λούβρο, ο ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου πολιτισμού της Γαλλίας, Λοράν Λαφόν έδωσε νέες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του μουσείου, σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Όπως επιβεβαιωσε ότι η οργάνωση της ασφάλειας «δεν ανταποκρίνεται» σε αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα μουσείο.

Τρεις μέρες έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές για να ανακρίνουν τους συλληφθέντες

Ένα από τα ερωτήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές στο πλαίσιο της ανάκρισης είναι γιατί ο ύποπτος που συνελήφθη στο αεροδρόμιο ήθελε να πάρει αεροπλάνο για την Αλγερία και γιατί δεν έφυγε νωρίτερα.

Η έρευνα θα πρέπει επίσης να αποκαλύψει τι έκανε τις ημέρες που ακολούθησαν τη ληστεία, συμπεριλαμβανομένου του εάν έκρυψε κοσμήματα που καθυστέρησαν την απόδραση του.

Οι αρχές έχουν στη διάθεση τους 96 ώρες για να ανακρίνουν τους συλληφθέντες και θα προσπαθήσουν σε αυτό το διάστημα να μάθουν τι έχει συμβεί με τα κοσμήματα.