Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης

Σε δύο συλλήψεις για την υπόθεση της κινηματογραφικής ληστείας στο μουσείο του Λούβρου, την περασμένη Κυριακή, προχώρησε η δικαστική αστυνομία του Παρισιού, το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρουν γαλλικά μέσα.

Σύμφωνα με την Parisien, οι δύο άνδρες, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, θεωρούνται ύποπτοι ότι ανήκαν στην τετραμελή ομάδα των δραστών που εισέβαλαν διά της βίας στο πιο διάσημο μουσείο της Γαλλίας.

Οι έρευνες έγιναν ιδιαίτερα εντατικές. Οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Καταστολής Εγκληματικότητας (BRB) και του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).

Περίπου 30 ετών, οι δύο συλληφθέντες, κάτοικοι του Σεν Ντενί θεωρούνται ύποπτοι ότι μετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων δραστών που εισέβαλλαν στο Λούβρο, χρησιμοποιώντας φορτηγό με ανυψωτική πλατφόρμα. Φορώντας κίτρινα γιλέκα και κράνη μηχανής, οι δράστες έσπασαν το παράθυρο που οδηγεί στην αίθουσα «Απόλλων», και άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα που ανήκαν σε Γάλλους μονάρχες, εκτιμώμενης αξίας 88 εκατ. ευρώ.