Κάτω Αχαΐα: Ο παραλιακός δρόμος μετατράπηκε σε «λίμνη»- Απόγνωση από τους κατοίκους- ΦΩΤΟ

Σε πραγματική «λίμνη» έχει μετατραπεί ο παραλιακός δρόμος της Κάτω Αχαΐας, εξαιτίας βλάβης σε αγωγό νερού που παραμένει χωρίς αποκατάσταση εδώ και μία εβδομάδα.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα από το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής έως και τα θερινά καταστήματα που λειτουργούν στην περιοχή, όπου τα νερά έχουν πλημμυρίσει το οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση δύσκολη τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς.

Η ροή νερού όχι μόνο προκαλεί φθορές στο οδόστρωμα, αλλά δημιουργεί και κίνδυνο ατυχημάτων, ειδικά τις βραδινές ώρες.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της ΔΕΥΑΔ, ώστε να επιδιορθωθεί η βλάβη και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο.