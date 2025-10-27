Λούβρο: Τα λάθη που οδήγησαν στη σύλληψη των 2 υπόπτων

DNA, δαχτυλικά αποτυπώματα και τρίχες «έδειξαν» τους υπόπτους - Άγνωστο το που βρίσκονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος
Παρά τη σύλληψη των 2 ύποπτων για την μεγάλη κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, το ανθρωποκυνηγητό δεν έχει σταματήσει.
Πάνω από 100 ερευνητές αναζητούν για ακόμη μία ημέρα (27.10.2025) τα ίχνη των άλλων 2 δραστών αλλά και το που μπορεί να έχουν κρύψει τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα.
Οι 2 συλλήψεις για την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο έγιναν το βράδυ του Σαββάτου. Πρόκειται για 2 άνδρες γύρω 30 χρόνων. Ο ένας από αυτούς συνελήφθη στο Σεν Σεν Ντενί του Παρισιού ενώ ο δεύτερος τη στιγμή που επιβιβαζόταν σε πτήση με προορισμό την Αλγερία. Τα γαλλικά μέσα αναφέρουν πως και οι δύο έχουν απασχολήσει τις αρχές για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις.
Ο δεύτερος έχει γαλλοαλγερινή υπηκοότητα. Ειδικοί αναφέρουν πως η συμμορία των «4» που πλούτισαν κατά 80 εκατ. ευρώ μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, είναι μία μικρή ομάδα εγκληματιών με «καταγωγή» από την Ευρώπη.
Οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει περίπου 150 δείγματα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα από την αίθουσα του μουσείου που έγινε η κλοπή. Αρκετά από αυτά ταιριάζουν με τους δύο υπόπτους. DNA βρέθηκε, μεταξύ άλλων σημείων, σε μια επιφάνεια μέσα στο όχημα που μετέφερε τον γερανό που χρησιμοποιήθηκε για την είσοδο στο μουσείο, ενώ τρίχες βρέθηκαν μέσα σε ένα κράνος που φέρεται πως φορούσε ένας από τους κλέφτες.
Παρά τις επιτυχημένες συλλήψεις, οι αρχές δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες ούτε για τους υπόπτους, ούτε για τους άλλους δράστες αλλά ούτε και για το αν ξέρουν που είναι τα κοσμήματα.
Όπως αναφέρθηκε, 100 ερευνητές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών, σε μία επιχείρηση που αποκαλούν ως «αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο». Οι ειδικοί εκτιμούν πως τα κοσμήματα έχουν ήδη λιώσει ή πουληθεί σε κλεπταποδόχους που δεν διστάζουν να κρατήσουν στη συλλογή τους τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.
Συνολικά εκλάπησαν 9 αντικείμενα, 1 από αυτά έπεσε στους δράστες και ανακτήθηκε σπασμένο από τις αρχές. Την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και των κοσμημάτων έχουν αναλάβει στελέχη της BRB μιας ομάδα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος που συχνά ασχολείται με ληστείες υψηλού προφίλ.
Μέλος της BRB συμμετείχε και στην έρευνα που έγινε για την ληστεία κατά της Κιμ Καρντάσιαν το 2016, όταν συμμορία εισέβαλε στο διαμέρισμά της και της έκλεψε κοσμήματα αξίας 6 εκατ. δολαρίων.
Εκτός από την ανάκτηση του κλεμμένου στέμματος της αυτοκράτειρας Ευγενίας, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, οι αρχές «κρατούν» στα χέρια τους τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποιήσαν οι δράστες για να φύγουν από το μουσείο. Επίσης ανακτούν δαχτυλικά αποτυπώματα από το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν για να ανέβουν στον πρώτο όροφο του μουσείου, να σπάσουν το παράθυρο και να εισβάλουν στην Galerie d’Apollon όπου ήταν τα κοσμήματα.
