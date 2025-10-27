Πύργος: Η δράση της συμμορίας που «ρήμαζε» σπίτια- Απείλησαν παιδί με όπλο

Οι πέντε κατηγορούμενοι, 25 και 26 ετών, δύο 27χρονοι και ένας 53χρονος, θα απολογηθούν σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας

Πλούσια ήταν η... δράση της συμμορίας των Ρομά που ρήμαζε σπίτια σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πύργου. Η εφημερίδα «Πατρίς», φέρνει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις υποθέσεις κλοπών, καθώς και άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Οι πέντε κατηγορούμενοι, 25 και 26 ετών, δύο 27χρονοι και ένας 53χρονος, θα απολογηθούν σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, βάσει της ποινικής δίωξης που άσκησε σε βάρος τους το περασμένο Σάββατο η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας, για διακεκριμένη κλοπή από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, για ληστρική κλοπή κατά συναυτουργία, σύσταση συμμορίας, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Σε μια από τις περιπτώσεις οι δράστες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλήσουν με καραμπίνα ένα παιδί προκειμένου να διαφύγουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου του 2025, στο Μουζάκι. Οι τρεις από τους δράστες, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα οικίας, μπήκαν στο υπνοδωμάτιο, από όπου αφαίρεσαν χρυσαφικά αξίας 3.000 ευρώ και μια καραμπίνα, που ήταν κλειδωμένη σε ντουλάπι. Την στιγμή που το θύμα επέστρεφε στο σπίτι του, μαζί με την σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, κατάλαβε ότι οι δράστες βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Τότε, άφησε την οικογένεια να περιμένει στην αυλή και μπήκε στο σπίτι. Οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή από τη μπαλκονόπορτα, πέφτοντας επάνω στα μέλη της οικογένειας. Την στιγμή εκείνη, ο ένας από αυτούς που κρατούσε την κλεμμένη καραμπίνα, σημάδεψε και απείλησε την ανήλικη κόρη του θύματος, κάτι που οδήγησε τον πατέρα στο να σταματήσει την καταδίωξη. Μετά από παρακλήσεις για να μην πυροβολήσουν, οι δράστες έφυγαν, πετώντας το κυνηγετικό όπλο κατά τη διαφυγή τους, λίγο πριν την Καρυά.

Στη δράση τους περιλαμβάνονται συνολικά δώδεκα κλοπές (η μια ληστρική) και δύο απόπειρες, με τη λεία τους, κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα, να εκτιμάται από τις αρχές στις 17.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη της συμμορίας οργανώνονταν σε ομάδες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, ενώ χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα, που μερικά από αυτά στην συνέχεια τα παραποιούσαν ή τα κατέστρεφαν για να μη βερθούν ενοχοποιητικά στοιχεία, όπως βάζοντας φωτιά ή αφαιρώντας τμήματα. Μάλιστα, οι αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Πύργου εντόπισαν τα συγκεκριμένα οχήματα. Η έρευνα, που βασίστηκε σε μαρτυρίες θυμάτων, εντοπισμό πειστήριων, παρακολουθήσεις και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, αποκάλυψε πως η σπείρα δρούσε από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα Οκτωβρίου. Τα μέλη της ομάδας εντόπιζαν στόχους, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ενοίκων και «χτυπούσαν» τις ώρες που ήξεραν πως δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις έκλεβαν μέρα – μεσημέρι.