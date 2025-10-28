Back to Top
Παρέλαση χωρίς μαθητές για την 28η Οκτωβρίου στη Γαύδο- Οι κάτοικοι τίμησαν τη σημαία

Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό

Μια διαφορετική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στη Γαύδο, και συγκεκριμένα στο Καστρί, τον κεντρικό οικισμό του νησιού, χωρίς την παρουσία μαθητών.

Όπως μεταδίδει το flashnews.gr, παρά το γεγονός ότι στο νησί δεν υπάρχουν μαθητές για παρέλαση, οι ίδιοι οι κάτοικοι κράτησαν τη σημαία ψηλά.

Στην τελετή στο Μνημείο Πεσόντων στο Καστρί πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες και κατάθεση στεφάνων. Στεφάνι κατέθεσε, μέσω εκπροσώπησης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη.

Η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, σημείωσε στις δηλώσεις της:

«Σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας, η Ελευθερία θέλει ψυχή.

Εδώ… στη Γαύδο οι κάτοικοι συνεχίζουν να στέκονται όρθιοι, όπως στάθηκαν κι εκείνοι του ’40. Με αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής απέναντι στις δυσκολίες, στην απομόνωση, στην πρώτη γραμμή του Μεταναστευτικού ζουν και δημιουργούν κρατώντας το, ζωντανό».

