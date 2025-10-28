Σύνταγμα: Πολίτες και συγγενείς άφησαν λουλούδια στο σημείο με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών

Πολίτες και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, προκειμένου να αφήσουν λουλούδια στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα όσων πέθαναν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σε ένα κλίμα ιδιαίτερα συναισθηματικά και πολιτικά φορτισμένο, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την απαγόρευση διαδηλώσεων στον χώρο που βρίσκεται μπροστά στο κοινοβούλιο, με τους “παραβάτες” να απειλούνται με πρόστιμα, ακόμη και ποινή φυλάκισης.

Στο σημείο βρέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Λίγη ώρα νωρίτερα, πριν και κατά τη διάρκεια της παρέλασης, το σημείο φρουρούταν από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αποσύρθηκαν μετά την αποχώρηση των επισήμων και την ολοκλήρωση της παρέλασης.

Σημειώνεται πάντως ότι από τις προηγούμενες ημέρες, η εξέδρα των επισήμων είχε στηθεί δίπλα και όχι μπροστά στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών. Ωστόσο η πρόσβαση του κοινού στο σημείο είχε απαγορευτεί.