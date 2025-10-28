Πλήθος πολιτών στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα - Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν περιφρουρήσει το σημείο όπου βρίσκονται γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Πλήθος κόσμου, φίλοι, οικογένειες και μικρά παιδιά βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να τιμήσουν το ιστορικό «όχι» κατά των Ιταλών φασιστών.
Από νωρίς το πρωί της Τρίτης ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την εθνική γιορτή με κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό, την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης αλλά και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Κίσσαμος: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου - «Ο ένας κρύβει τον άλλον, δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια»
Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων
«Έπεσαν» 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
Από νωρίς, δε, το πρωί της Τρίτης (28/10), ισχυρή είναι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο. Άνδρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του χώρου όπου έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων, μη επιτρέποντας στον οποινδήποτε να πλησιάσει. Κάτι που αναμένεται, σύμφωνα με τον αστυνομικό σχεδιασμό, να πράξουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr