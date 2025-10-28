Πλήθος πολιτών στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα - Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Πλήθος κόσμου, φίλοι, οικογένειες και μικρά παιδιά βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να τιμήσουν το ιστορικό «όχι» κατά των Ιταλών φασιστών.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την εθνική γιορτή με κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό, την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης αλλά και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.