28η Οκτωβρίου 2025: Τεστ για την ΕΛΑΣ ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε εγρήγορση βρίσκεται η κυβέρνηση προκειμένου να αποφευχθούν σήμερα, στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα, γεγονότα που θα αμαυρώσουν την εθνική επέτειο.

Με τη φράση «η Ελληνική Αστυνομία στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει ένασυγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες» ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων της πολιτείας απέναντι σε όσους ίσως επιχειρήσουν να μην εφαρμοστεί στην πράξη η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Έτσι, σήμερα που στο κέντρο της Αθήνας θα διεξαχθεί η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – αν δηλαδή δεν υπάρξουν προκλητικές ενέργειες ή ακόμη περισσότερο, επεισόδια στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών – η Ελληνική Αστυνομία θα έχει μια διακριτική παρουσία για να αποφευχθούν οι εντάσεις.

«Δεν θα αργήσει (η απόλυτη εφαρμογή του νόμου). Πάντοτε, με τις προτεραιότητες που θέτει η Αστυνομία, δηλαδή με την κλιμάκωση που η ίδια θεωρεί, ότι πρέπει να έχει στις ενέργειές της, ούτως ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς να εξαιρεί κανέναν» τόνισε εξάλλου ο Παύλος Μαρινάκης.

Στην πρώτη γραμμή αστυνομικοί της ομάδας ΟΔΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη γραμμή, δίπλα και πίσω από τις εξέδρες των επισήμων που θα παρακολουθήσουν τη μαθητική παρέλαση, θα βρίσκονται παρατεταγμένοι οι άοπλοι αστυνομικοί της ομάδας ΟΔΟΣ(Ομάδα Διαχείρισης Οργάνωσης Συγκεντρώσεων).

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ όμως είναι κλιμακωτό και έχουν προβλεφθεί μέτρα για όλα τα ενδεχόμενα.