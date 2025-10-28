Ναύπακτος: Τραυματισμός 24χρονης από πτώση σιδήρου σε εμποροπανήγυρη

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Ναύπακτο, όταν μια 24χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στην περιοχή Γρίμποβο, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα, κατά τη διάρκεια εμποροπανήγυρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομμάτι σιδήρου αποκολλήθηκε ξαφνικά από την οροφή στεγάστρου και έπεσε πάνω στη νεαρή γυναίκα, τραυματίζοντάς την. Η 24χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ναυπάκτου, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συνελήφθη ο 74χρονος εργολάβος, ως υπεύθυνος του έργου.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας στον χώρο της εμποροπανήγυρης.