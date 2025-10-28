Συγκίνηση στις Θεσπιές- Η μικρή Αλεξία παρέλασε για πρώτη φορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα

Η παρέλαση ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπιές Βοιωτίας συγκίνησε ιδιαίτερα, καθώς συμμετείχε και η μικρή Αλεξία, το κορίτσι που το Πάσχα του 2019, σε ηλικία μόλις 8 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά από αδέσποτη σφαίρα ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Έξι χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό, η Αλεξία συμμετείχε στην παρέλαση της εθνικής επετείου, καθισμένη στο αναπηρικό της αμαξίδιο και πλαισιωμένη από τους συμμαθητές της, σκορπίζοντας συγκίνηση και θαυμασμό σε όλους.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το permissos.gr, η μικρή Αλεξία- η οποία φοιτά στην πρώτη Γυμνασίου- , κρατά τη σημαία και με υπερηφάνεια κάνει παρέλαση σε κεντρικό δρόμο της γενέτειράς της.

Σημειώνεται ότι την αδέσποτη σφαίρα είχε ρίξει ένας άνδρας, που έμενε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας, ανήμερα του Πάσχα – άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, στο γλέντι που γινόταν στο σπίτι του. Μια από τις σφαίρες βρήκε τη μικρή Αλεξία, η οποία έπαιζε με τα αδέλφια της.