28η Οκτωβρίου: Έπαρση ελληνικής σημαίας-γίγας 1.140 τ.μ. στο Ηράκλειο

Μια τεράστια ελληνική σημαία εμβαδού 1.440 τετραγωνικών μέτρων υψώθηκε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, τιμώντας τη μεγάλη Εθνική Επέτειο.

Το εντυπωσιακό θέαμα συγκέντρωσε πλήθος πολιτών μπροστά από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπου πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας, σε ένα γεγονός που έχει πλέον γίνει θεσμός.

Δέκα χρόνια συγκίνησης και υπερηφάνειας

Η τελετή, που διεξάγεται για δέκατη συνεχή χρονιά, προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους. Όπως δήλωσε στο Action 24 η συντονίστρια της εκδήλωσης, το γεγονός δεν είναι απλώς μια τελετουργία, αλλά μια υπενθύμιση των αξιών και της ενότητας του ελληνικού λαού.

«Μας προκαλεί ανατριχίλα, είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 10 χρόνια μπορούμε να κάνουμε την έπαρση αυτής της σημαίας. Για εμάς δεν είναι απλά ένα σύμβολο, αλλά ένας τρόπος να δείξουμε ότι δεν έχουμε ξεχάσει τις αξίες του τόπου και της πατρίδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γιγαντιαία σημαία κυμάτισε περήφανα στον ουρανό της Κρήτης, μεταφέροντας το μήνυμα της εθνικής υπερηφάνειας και ενότητας. Το δρώμενο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου στο νησί, με τη συμμετοχή των αρχών, πολιτών και φορέων που τιμούν τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού.