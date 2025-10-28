Μπιλ Γκέιτς για την κλιματική αλλαγή: «Δεν θα εξαφανιστεί η ανθρωπότητα»

Ο Μπιλ Γκέιτς, που έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, φαίνεται να αναθεωρεί τη στάση του σχετικά με τους κινδύνους της υπερθέρμανσης του πλανήτη, υποστηρίζοντας ότι η υπερβολική κινδυνολογία αποσπά την προσοχή από τις πραγματικές προτεραιότητες.

Σύμφωνα με τους New York Times, σε εκτενές υπόμνημα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο συνιδρυτής της Microsoft προσπάθησε να μετριάσει, όπως είπε, τον «αποκαλυπτικό τόνο» με τον οποίο συχνά περιγράφονται οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αντί γι’ αυτό, κάλεσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις φτωχότερες χώρες. «Παρότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές συνέπειες –ιδίως για τους ανθρώπους στις πιο φτωχές περιοχές– δεν θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας» ανέφερε. «Οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν και να ευημερούν στις περισσότερες περιοχές της Γης στο άμεσο μέλλον».

Η παρέμβαση αυτή, τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου του «Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή», σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση στην οπτική του δισεκατομμυριούχου για τις προκλήσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το υπόμνημα δημοσιοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) στη Μπελέμ της Βραζιλίας, στην οποία ο Γκέιτς δεν θα παραστεί.

Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος έχει χρηματοδοτήσει πολιτικές και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας μέσω του επενδυτικού ταμείου Breakthrough Energy, που ίδρυσε το 2015. Η εταιρεία επένδυσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις και έργα που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών, στην ανθεκτικότητα των φτωχών κοινοτήτων απέναντι στις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και την ξηρασία, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, το Breakthrough Energy έχει περικόψει δραστικά τις δραστηριότητές του, ενώ ο Γκέιτς ανακοίνωσε τον Μάιο σχέδια σταδιακής παύσης λειτουργίας του Ιδρύματος Gates, το οποίο είχε διαθέσει πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση αγροτών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Παράλληλα, ο Γκέιτς συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και πυρηνικής καινοτομίας, όπως η εταιρεία TerraPower, η οποία πρόσφατα έλαβε κρίσιμη ομοσπονδιακή έγκριση για την ανάπτυξη νέου τύπου αντιδραστήρα.

Στο υπόμνημά του, υποστήριξε ότι η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στη μείωση του κόστους της καθαρής ενέργειας και στη μείωση της ρύπανσης στους τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας και των μεταφορών. Ωστόσο, τόνισε ότι η υπερβολική έμφαση στη μείωση των εκπομπών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα απομακρύνει πολύτιμους πόρους από τις πιο αποτελεσματικές δράσεις για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε έναν θερμότερο κόσμο.

Αν και αναγνώρισε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί «ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί», σημείωσε ότι «η καταστροφική προοπτική έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος της κοινότητας να επικεντρώνεται υπερβολικά στους άμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών». Και αυτό «αποσπά τους πόρους από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται» έγραψε.

Όπως τονίζει το αμερικανικό μέσο, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Γκέιτς επιχειρεί να επανατοποθετήσει τη συζήτηση γύρω από την κλιματική πολιτική, σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν έντονη πολιτική πόλωση. Όπως σχολίασε ο Ντέιβιντ Κάλαχαν, αρχισυντάκτης του Inside Philanthropy, «ίσως πρόκειται για μια προσπάθεια μετατόπισης προς το κέντρο, ώστε να αποφευχθεί η στοχοποίησή του από την κυβέρνηση Τραμπ».