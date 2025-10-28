Τζαμάικα: Τυφώνας Μελίσα με ανέμους 300 χλμ/ώρα- «Προστατεύσετε τη ζωή σας»

Ο τυφώνας Μελίσα δυναμώνει καθώς πλησιάζει την Τζαμάικα, με ανέμους που φτάνουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα στο μάτι του, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Η ένταση των ανέμων καθιστά τη Μελίσα τη δεύτερη ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία του Ατλαντικού, μετά τον τυφώνα Άλεν του 1980, ο οποίος είχε φτάσει τα 305 χιλιόμετρα την ώρα. Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή καταφύγια και να τοποθετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τοίχους ανάμεσα στους ίδιους και τον εξωτερικό χώρο. «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Κέντρου.

Ο Έβαν Τόμσον, διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, λέει ότι ο τυφώνας θα προκαλέσει «απειλητικές για τη ζωή ζημιές» όταν φτάσει. «Είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούν να σταματήσουν έναν τυφώνα κατηγορίας 5» λέει, προσθέτοντας ότι η καταιγίδα απέχει περίπου 75 χιλιόμετρα (46 μίλια) από την άφιξή της. Ο ίδιος τόνισε ότι ο τυφώνας είναι πιθανό να φτάσει στην ξηρά στο Westmoreland ή στο St Elizabeth, στη δυτική ακτή της Τζαμάικα, προτού σταδιακά εξασθενήσει στην κατηγορία τέσσερα καθώς θα διασχίζει το νησί.

