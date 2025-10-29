Φοινικούντα: Άρση απορρήτου του τηλεφώνου της ζητά η ανιψιά του 68χρονου θύματος

Άρση απορρήτου του κινητού της θα ζητήσει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε στις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με την δικηγόρο της, είχε υλικό το οποίο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στις αρχές, καθώς θεωρεί ότι υπάρχουν άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, τα οποία θα ήθελαν, ενδεχομένως, να του κάνουν κακό, όπως και στην ίδια.

«Την προηγούμενη Παρασκευή βρεθήκαμε στην Καλαμάτα όπου είδα όλο το σύστημα να τρέχει πάρα πολύ. Επειδή έχω χειριστεί και άλλες τέτοιες υποθέσεις, εδώ βλέπω πραγματικά πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, κάτι το οποίο μας έχει χαροποιήσει ιδιαιτέρως, διότι είναι πολύ σημαντική μάρτυρας η εντολέας μου. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η αγαπημένη του ανιψιά, με την οποία μίλαγαν μαζί (σ.σ. με το θύμα) καθημερινά, αντάλλασσαν πάρα πολλά μηνύματα» είπε αρχικά η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη.

«Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς το κινητό της δεν έχει κρατήσει τα μηνύματα αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε πολύ σημαντικό υλικό. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει άρση του απορρήτου του δικού της κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ανακρίτρια», συμπλήρωσε.

Η κα. Φραγκάκη πρόσθεσε ότι η εντολέας της «αποκλείει ότι αυτά τα δύο παιδιά ήρθαν ξαφνικά για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα».

«Η εντολέας μου είχε από την πρώτη στιγμή σειρά ερωτημάτων και μου τα έθεσε. Η ίδια αποκλείει ότι μόνο αυτά τα δύο παιδιά που δεν είχαν καμία σχέση με τον θείο της -ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος- ήρθαν ξαφνικά για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα σε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζαν, δεν είχαν κάποια σχέση και στο τέλος δεν είχαν να αποκομίσουν και κάτι από όλο αυτό», εξήγησε η δικηγόρος.