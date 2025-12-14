Προϋπολογισμός 2026: Live η συζήτηση στη Βουλή

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα σήμερα Κυριακή (14.12.25) η συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Η συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των πολιτικών αρχηγών και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

