Προϋπολογισμός 2026: Live η συζήτηση στη Βουλή

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης
Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα σήμερα Κυριακή (14.12.25) η συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026.
Η συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των πολιτικών αρχηγών και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.
Δείτε live την τρίτη ημέρα της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό
