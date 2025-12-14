Λακωνία: Διάσωση 13χρονης απο πτώση σε πηγάδι

Back to Top
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση διάσωσης 13χρονης, η οποία έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή των Κροκεών Λακωνίας, το μεσημέρι του Σαββάτου 13/12.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη έπαιζε κρυφτό με άλλα παιδιά και, στην προσπάθειά της να βρει σημείο να κρυφτεί, πάτησε επάνω στο πηγάδι, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα προστατευτικά και να πέσει στο εσωτερικό του. Το πηγάδι έχει συνολικό βάθος περίπου 15 μέτρων, με τη στάθμη του νερού να φτάνει τα 7 μέτρα.

Ευτυχώς, κατά την πτώση της δεν τραυματίστηκε σοβαρά ούτε έχασε τις αισθήσεις της, καταφέρνοντας να πιαστεί από το τοιχώμα και να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού. Ωστόσο, το νερό ήταν ιδιαίτερα παγωμένο και όσο περνούσε η ώρα η κατάσταση γινόταν κρίσιμη, καθώς η 13χρονη άρχισε να εμφανίζει σημάδια υποθερμίας.

Τα υπόλοιπα παιδιά ειδοποίησαν άμεσα για βοήθεια και καθοριστική αποδείχθηκε η γρήγορη επέμβαση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν τον απεγκλωβισμό της.

Μετά τη διάσωση, η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας συμπτώματα έντονης υποθερμίας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η υγεία της δεν διατρέχει πλέον κανέναν κίνδυνο.

Η επιχείρηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημαντική προσφορά των εθελοντών πυροσβεστών. Τα εύσημα αποδίδονται στον διοικητή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών Λευτέρη Κουμάνδαρο και στους εθελοντές πυροσβέστες που συμμετείχαν στο περιστατικό , καθώς και στον Κώστα Μανωλακάκη από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μυρτιάς.

Δείτε το βιντεο εδώ https://www.facebook.com/reel/2054550855359816

πηγη spartanews

