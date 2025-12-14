Τα αιτήματά τους στέλνουν σήμερα οι αγρότες αφού είπαν όχι στη συνάντηση της Δευτέρας

Σήμερα αναμένεται, επίσης, και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στο Facebook με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δίνει ένα στίγμα το Σάββατο όταν κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό έκανε λόγο για «προσχηματικό διάλογο» όταν –όπως είπε– δεν υπάρχει συνομιλητής που να καταθέτει αιτήματα. Ο κ. Μαρινάκης παράλληλα επανέλαβε την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους, προειδοποιώντας με νομικές συνέπειες σε περίπτωση νέων αποκλεισμών.

Τη λίστα των αιτημάτων τους αναμένεται να ανακοινώσουν και επίσημα σήμερα οι αγρότες , οι οποίοι, ωστόσο, το Σάββατο διεμήνυσαν ότι δεν προτίθενται να προσέλθουν στο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας μετά την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που ανακοινώθηκε από το βήμα της Βουλής.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dex7hohxilgx" ></iframe> </div>

Τι ζητούν οι αγρότες

Στον πυρήνα των διεκδικήσεων βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων, ζητούν:

• Παραγραφή διώξεων από τη Βουλή

• Καταβολή των χρωστούμενων χρημάτων

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές

• Ρεύμα στα 7 λεπτά

• Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

• Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

• Να δοθούν τα ονόματα ατη δημοσιότητα

• Να ιδρυθεί ειδικό παράρτημα για αλιείς και για μελισσοκόμους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρό ζήτημα λόγω της ευλογιάς των προβάτων, καταθέτοντας τα παρακάτω αιτήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης:

• Εμβολιασμός

• Πλήρη αποζημίωση

• Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

• Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και τις ημέρες των εορτών, προειδοποιώντας για νέες, πιο δυναμικές ενέργειες αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

«Μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από τα μπλόκα», υπογραμμίζουν οι αγρότες, σύμφωνα με το onlarissa.gr, προειδοποιώντας ότι ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο κλεισίματος των παρακαμπτήριων οδών.