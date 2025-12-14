Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία οι 15 από την Κρήτη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠE

Έφτασαν με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως έφτασαν το πρωί της Κυριακής οι 15 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα οι 15 είχαν φτάσει υπό δρακόντεια στο λιμάνι του Πειραιά μετά τη μεταγωγή τους από την Κρήτη το βράδυ του Σαββάτου με το πλοίο της γραμμής.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση Το mondus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις που έκανε την Παρασκευή το ελληνικό FBI. Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του και πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου,καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η σπείρα των παράνομων επιδοτήσεων λειτουργούσε ως εξής: - Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

- Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

- Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

- Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

- Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

- Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

- Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει. Για να αποφύγουν, δε, τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, μέλη της της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επίσης, 11 τραπεζικούς λογαριασμούς οι δικαιούχοι των οποίων ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης - ανάμεσά τους και ένα μέλος που πέθανε το 2024 με τον λογαριασμό του να εμφανίζει πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατό του. Συνολικά πρόκειται για 16 συλληφθέντες ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα. Στις έρευνες, δε, σε σπίτια, ένα Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, ένα λογιστικό γραφείο και οχήματα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες. Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής προκειμένου στη συνέχεια να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.