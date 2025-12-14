ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown

Τραγικές στιγμές διαδραματίστηκαν στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ με έναν ένοπλο να σκοτώνει δύο ανθρώπους και να τραυματίζει πολλούς άλλους.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκόρπισε τον θάνατο στο πανεπιστήμιο του Μπράουν. «Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, αναφερόμενος στις ένοπλες επιθέσεις που συγκλονίζουν συχνά την αμερικανική κοινή γνώμη.

Περισσότερα από 400 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης με πυροβόλο όπλο στο πανεπιστήμιο Brown, στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, από την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές, ενώ άλλοι εννέα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τιμ Ο’Χάρα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως δράστης της επίθεσης ήταν «ένας μαυροντυμένος άνδρας», του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Στην δημοσιότητα ήρθε ένα βίντεο στο οποίο ο δράστης φαίνεται να αποχωρεί από το πανεπιστήμιο λίγα λεπτά μετά την επίθεση έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές. Εικάζουν ότι πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στα 30, αλλά από το βίντεο δεν διακρίνεται το πρόσωπό του και δεν έχει εντοπιστεί.