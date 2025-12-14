Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Δεκεμβρίου

Σήμερα 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος, Αγίου Λευκίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρριανός,

Αριανός,

Αρρειανός,

Αρειανός,

Αρριανή,

Αριάνα,

Λευκή,

Λεύκια,

Λευκούλα,

Λευκάδα,

Λεύκιος,

Λεύκης,

Λεύκος,

Λεύκας,

Λευκός.

Άγιος Λεύκιος

Ο Άγιος Λεύκιος, έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγόταν από τη Βιθυνία και κατοικούσε στην Καισαρεία Ήταν ταπεινός χαρακτήρας και αγαπούσε το Θεό «ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ», δηλαδή με αγάπη πραγματική και ελεύθερη από υποκρισία. Γι’ αυτό απέφυγε το θόρυβο της δημοσιότητας, αλλά όμως ήταν πασίγνωστος για τη γεμάτη ελεημοσύνες ζωή του.

Ο έπαρχος Κουμβρίκιος, φανατικός ειδωλολάτρης, βλέποντας να προοδεύουν οι χριστιανοί, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους περιορίσει. Αυτή η κατάσταση έκανε το Λεύκιο και πήγε στον έπαρχο. Τον παρακάλεσε να είναι μετριότερος προς τους χριστιανούς. Μόλις το άκουσε αυτό ο Κουμβρίκιος, αμέσως τον συνέλαβε και τον καταδίκασε σε θάνατο. Και το πρωί, έξω από την πόλη τον αποκεφάλισε.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης.