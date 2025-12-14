Πάτρα: Κοσμοσυρροή στο κέντρο για τα ανοιχτά καταστήματα λόγω του εορταστικού ωραρίου

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπήκε από σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η εμπορική αγορά της Πάτρας, με τα καταστήματα να ανοίγουν στο πλαίσιο του προτεινόμενου εορταστικού ωραρίου για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Από νωρίς το πρωί, η εικόνα στο κέντρο της πόλης θύμιζε έντονα γιορτινή περίοδο, με αρκετό κόσμο να κάνει τη βόλτα του και να ξεκινά τις πρώτες αγορές.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, όπου καταναλωτές όλων των ηλικιών περπατούσαν, έμπαιναν στα καταστήματα και έκαναν στάσεις για καφέ, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατούσε και στους γύρω εμπορικούς δρόμους. Παρά το κρύο, η αγορά έδειξε ζωντανή, με τους επαγγελματίες να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια της εορταστικής περιόδου.