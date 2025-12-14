Τρομοκρατική η επίθεση σε παραλία στο Σίδνεϊ: 12 οι νεκροί, μιλούν για στοχευμένη επίθεση σε Εβραίους

Σοκαριστικά βίντεο
Πανικός επικράτησε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μετά από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς από δύο ενόπλους τους οποίους και έχει συλλάβει η αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η τρομοκρατική επίθεση με τους πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Εβραίων. Συγκεκριμένα στην παραλία πραγματοποιούνταν η μεγάλη γιορτή Χάνουκα και συμμετείχε πλήθος κόσμου. Ενοπλοι κατέβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στο σημείο.
Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC ότι οι νεκροί από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είναι 12, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες. Εξάλλου 29 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά, ανάμεσά τους και πολλοί αστυνομικοί. Τραυματίας είναι και ο δεύτερος δράστης και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.
«Μπορούμε μόνο να σας πούμε ότι προσφέραμε βοήθεια σε πολλούς ανθρώπους επί τόπου και μέχρι στιγμής 16 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία του Σίδνεϊ», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας. Τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.
Οι δράστες στόχευαν σε παιδιά, με τους γονείς να μπαίνουν μπροστά να τα προστατεύσουν με τις σκηνές να σοκάρουν
Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.
Βίντεο δείχνει έναν πολίτη να ορμάει σε έναν από τους δράστες και να τον αφοπλίζει με κίνδυνο τη ζωή του.
Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.
Στο φως ήρθαν και φωτογραφίες από τους δράστες την ώρα που έκαναν την επίθεση.
Μιλώντας στο BBC αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Αυτός και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Σημείωσε ότι ήταν «απίστευτο» ότι μια τέτοια ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να συμβεί σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία στις μέρες μας.
