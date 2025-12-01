Ενδοοικογενειακή βία: Κάθε μήνα 10 γυναίκες αναζητούν στήριξη στην Πάτρα

Στην Πάτρα, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) συνεχίζει να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για γυναίκες που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου, κάθε μήνα καταγράφονται περίπου 10 νέες περιπτώσεις γυναικών που ζητούν βοήθεια, αριθμός που μεταφράζεται σε περίπου 120 γυναίκες τον χρόνο, όπως γράφει η εφημερίδα "Νεολόγος".

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός παραμένει σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια, οι υπεύθυνοι του ΚΕΘΙ τονίζουν ότι αποτυπώνει με σαφήνεια την έκταση και τη σοβαρότητα του φαινομένου στην περιοχή. Οι γυναίκες που απευθύνονται στο Κέντρο αναζητούν τόσο νομική και ψυχολογική υποστήριξη όσο και ασφαλείς τρόπους να απομακρυνθούν από το περιβάλλον βίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας παραμένουν συχνά κρυφά, καθώς πολλές γυναίκες διστάζουν να μιλήσουν ή να καταγγείλουν την κακοποίηση. Το ΚΕΘΙ, μέσω συμβουλευτικής, ενημέρωσης και δικτύωσης με άλλες δομές υποστήριξης, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και να παρέχει έμπρακτη βοήθεια σε όσες την χρειάζονται.

Η συνεχής παρουσία του ΚΕΘΙ στην Πάτρα αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση των δομών και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης γύρω από την ενδοοικογενειακή βία, ώστε όλο και περισσότερες γυναίκες να μπορούν να ζητούν βοήθεια χωρίς φόβο ή ντροπή.