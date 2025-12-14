Back to Top
Πάτρα: Σήμερα ο Αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας

Στο εμβληματικό κτίριο στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Όθωνος Αμαλίας

Σήμερα, Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων του Σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, στο εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα.

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ενώ στην τελετή έχουν προσκληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και φορέων, η Διοίκηση και οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ, καθώς και πολίτες και ταξιδιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία του νέου Σταθμού ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις υπεραστικές μεταφορές στην Αχαΐα και αναβαθμίζοντας σημαντικά τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό.

