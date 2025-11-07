Την Κυριακή η γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ υποδέχεται τον ΔΑΣ Ζεφυρίου στο Κουκούλι

Στις 18:00
Για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ η Ακαδημία των Σπορ υποδέχεται την Κυριακή στις 18:00 στο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι την ομάδα του ΔΑΣ Ζεφυρίου.
Η προπονήτρια Βάσω Βουκελάτου δεν θα έχει στη διάθεσή της, τις αθλήτριες Δέσποινα Παπανικολάου και Ανδρονίκη Τσινιά λόγω τραυματισμών, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί εάν θα αγωνισθεί και η Μαρίνα Λούη που βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας.
