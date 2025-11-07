Back to Top
Πέλοπας Πατρών: Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου οι Νίκος Μπιλιανός και Γιάννης Γιαννακόπουλος

Αθλητές του Πέλοπα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Baile Felix της Ρουμανίας

Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που θα γίνει στο Baile Felix της Ρουμανίας το Σάββατο 8/11 θα λάβουν μέρος οι αθλητές του Πέλοπα Πάτρας Μπιλιανός Νικόλαος και Γιαννακόπουλος Ιωάννης.

Στην κούρσα των 6000μ της κατηγορίας Κ20 στην αποστολή της Εθνικής ομάδας θα είναι ο Τασούλας Γεώργιος και ο Σιώμος Γκίζας Φίλιππος. Την αποστολή που θα φτάσει στη Ρουμανία την Παρασκευή 7/11 συνοδεύει η προπονήτρια του Πέλοπα, Λυμπεράτου Ολυμπία.

Ακαδημία των Σπορ: Βραβεύει τον Γιάννη Αϊβάζη την Κυριακή στο Κουκούλι

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πέλοπας Πατρών Αγώνας Δρόμου

Sports