Πέλοπας Πατρών: Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου οι Νίκος Μπιλιανός και Γιάννης Γιαννακόπουλος

Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που θα γίνει στο Baile Felix της Ρουμανίας το Σάββατο 8/11 θα λάβουν μέρος οι αθλητές του Πέλοπα Πάτρας Μπιλιανός Νικόλαος και Γιαννακόπουλος Ιωάννης.

Στην κούρσα των 6000μ της κατηγορίας Κ20 στην αποστολή της Εθνικής ομάδας θα είναι ο Τασούλας Γεώργιος και ο Σιώμος Γκίζας Φίλιππος. Την αποστολή που θα φτάσει στη Ρουμανία την Παρασκευή 7/11 συνοδεύει η προπονήτρια του Πέλοπα, Λυμπεράτου Ολυμπία.