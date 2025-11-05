Ακαδημία των Σπορ: Βραβεύει τον Γιάννη Αϊβάζη την Κυριακή στο Κουκούλι

Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Στις 16:15

Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ η Ακαδημία των Σπορ υποδέχεται την Κυριακή στις 4.15 μ.μ. στο Κ. Πετρόπουλος, στο Κουκούλι, την ομάδα του Δία Μοσχάτου Ταύρου.

Η ομάδα του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου θα επιδιώξει να διπλασιάσει τις νίκες της στο πρωτάθλημα, ιδιαίτερα μέσα στην Πάτρα ώστε να διατηρήσει το αήττητο και να μην έχει απώλεια βαθμών.

Παράλληλα πριν με την έναρξη του αγώνα η πατρινή ομάδα θα βραβεύσει τον αθλητή της Γιάννη Αϊβάζη για την πολυετή προσφορά του στην χειροσφαίριση. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Αϊβάζης έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές κατηγορίες της χώρας, ενώ έχει αγωνιστεί με την ΑΕΚ σε αγώνες Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 

Στην Α1 εθνική έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ, Πανελλήνιο Γ.Σ., Αναγέννηση Βύρωνα, ενώ στις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες στον Πανιώνιο, ΑΕΚ Βύρωνα, Δόξα Βύρωνα, Καματερό, ΟΦΝ Ιωνίας και Πολιτεία.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ακαδημία των Σπορ Χάντμπολ Γιάννης Αιβάζης

Sports