42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Έκανε πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ- Εκείνη είπε «ναι»

Στιγμές συγκίνησης στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας. Κατά τον τερματισμό των 10 χλμ, ένας νεαρός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ο άνδρας γονάτισε στη γραμμή τερματισμού των 10 χλμ, ενώ η Τουρκάλα μαραθωνοδρόμος Νουρ Εϊγκούν που μόλις είχε ολοκληρώσει τον αγώνα σε 48 λεπτά έμεινε αρχικά έκπληκτη.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο, χαμογελά πλατιά και λέει το πολυπόθητο «ναι».

Οι δύο ερωτευμένοι τότε αγκαλιάζονται και φιλιούνται ενώ η μαραθωνοδρόμος φορά το εντυπωσιακό μονόπετρο και ξεκινά να ποζάρει με αυτό.

