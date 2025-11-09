42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20:08, βελτιώνοντας τον χρόνο του από το 2023, όταν είχε τερματίσει επίσης πρώτος σε 2:22:37. Πέρυσι είχε τερματίσει δεύτερος.

Ο Καραΐσκος πέρασε στην κορυφή μετά το 10ο χλμ. και συνέχισε μόνος του μέχρι τον τερματισμό, διανύοντας τα 10 χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1:10:54, τα 25 χλμ. σε 1:24:26, τα 30 χλμ. σε 1:41:20, τα 35 χλμ. σε 1:57:34 και τα 40 χλμ. σε 2:13:22, για να τερματίσει σε 2:20:10.

Δεύτερος τερμάτισε ο Κώστας Σταμούλης, δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου με χρόνο 2:23:23, που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ. Ο Ούγγρος, Λάζλο Τάρναϊ κατέκτησε την 3η θέση σε 2ώρ.23:52, με τον περσινό νικητή, τον Μπάμπη Πιτσώλη του ΓΑΣ Ιλισσός να τερματίζει στην 4η θέση και στην 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με χρόνο 2ώρ.24:02.



