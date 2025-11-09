42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20:08, βελτιώνοντας τον χρόνο του από το 2023, όταν είχε τερματίσει επίσης πρώτος σε 2:22:37. Πέρυσι είχε τερματίσει δεύτερος.
Ο Καραΐσκος πέρασε στην κορυφή μετά το 10ο χλμ. και συνέχισε μόνος του μέχρι τον τερματισμό, διανύοντας τα 10 χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1:10:54, τα 25 χλμ. σε 1:24:26, τα 30 χλμ. σε 1:41:20, τα 35 χλμ. σε 1:57:34 και τα 40 χλμ. σε 2:13:22, για να τερματίσει σε 2:20:10.
Δεύτερος τερμάτισε ο Κώστας Σταμούλης, δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου με χρόνο 2:23:23, που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ. Ο Ούγγρος, Λάζλο Τάρναϊ κατέκτησε την 3η θέση σε 2ώρ.23:52, με τον περσινό νικητή, τον Μπάμπη Πιτσώλη του ΓΑΣ Ιλισσός να τερματίζει στην 4η θέση και στην 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με χρόνο 2ώρ.24:02.
Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Παναγιώτης Καραΐσκος δήλωσε: «Είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα κάποιον να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου».
«Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα» είπε ο Παναγιώτης Καραΐσκος.
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ' αυτούς, τους αγαπάω πολύ».
