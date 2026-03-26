Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ αποκλείει τρανς και ίντερσεξ άτομα από αγώνες γυναικών

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι στο εξής, δικαίωμα συμμετοχής στη γυναικεία κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων θα έχουν αποκλειστικά οι βιολογικά γυναίκες αθλήτριες, με το φύλο τους να πιστοποιείται μέσω μιας εφάπαξ εξέτασης γονιδιακού ελέγχου, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή τόσο στις τρανς αθλήτριες όσο και σε ένα μεγάλο ποσοστό ίντερσεξ αθλητών.

Η ΔΟΕ παρουσίασε τη νέα της πολιτική για την προστασία της γυναικείας κατηγορίας μετά από μια περίοδο διαβουλεύσεων 18 μηνών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για τη θέσπιση ενός καθολικού κανόνα στον ελίτ γυναικείο αθλητισμό, έπειτα από χρόνια αποσπασματικών κανονισμών που προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις.

Όλες οι αθλήτριες που επιθυμούν να προκριθούν ή να συμμετάσχουν σε γυναικεία αγωνίσματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 και μετά, θα πρέπει να υποβληθούν σε εξέταση του γονιδίου SRY.

Μέχρι πρότινος, οι τρανς αθλητές μπορούσαν να συμμετάσχουν στους Αγώνες εφόσον εγκρίνονταν από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες τους, όπως μεταδίδει Reuters. Eνώ ορισμένες ομοσπονδίες, όπως του στίβου και της κολύμβησης, είχαν ήδη αποκλείσει αθλήτριες που είχαν περάσει την ανδρική εφηβεία, πολλές μικρότερες ομοσπονδίες δεν είχαν ακόμη οριστικοποιήσει τους κανονισμούς τους.

Παράλληλα, οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ επηρεάζουν το κλίμα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας υπογράψει το διάταγμα “Keeping Men Out of Women’s Sports” τον Φεβρουάριο του 2025, απαγόρευσε τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικείες κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους στους Αγώνες του Λος Άντζελες.

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη πολιτική, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υπογράμμισε: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από επιστήμονες».

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».