Η Θύελλα νίκησε ξανά την Παναχαϊκή και ελπίζει * Ακάθεκτος ο Παναιγιάλειος

62o πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας

Ολοζώντανη στη μάχη της παραμονής στη Γ’ Εθνική έμεινε η Θύελλα Πατρών, η οποία επικράτησε (28/3) με 1-0 της Παναχαϊκής στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play outs στον 4ο όμιλο για το 62ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής

Ήταν η 2η φετινή νίκη της Θύελλας, μετά το 2-1 στην Αγυιά (α’ γύρος), ενώ υπάρχει και το 1-1 στο « Φ. Αραβαντινός» του β’ γύρου.

Η Παναχαϊκή ούτε τη Θύελλα νίκησε φέτος, αλλά ούτε και τον Παναιγιάλειο, επίσης σε τρία ματς, δύο Γ’ Εθνικής (0-1, 0-1) και ένα Κυπέλλου (1-3). Εξι ματς, 0 νίκες - 1 ισοπαλία - 5 ήττες και 3-9 τα τέρματα εις βάρος της, σε μια χρονιά που ήταν ο φτωχός συγγενής του αχαϊκού ποδοσφαίρου..

Οι «κυανόλευκοι» πέτυχαν το «χρυσό» γκολ στο 53′ όταν μια απομάκρυνση της μπάλας από τον Κωνσταντινίδη, εξελίχθηκε σε ασίστ στον Σκεπετάρη, ο οποίος πλάσαρε τον Τσιρίνη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μη πανηγυρίζοντας το γκολ σε βάρος της προηγούμενης ομάδας του.

Η Θύελλα πλέον ελπίζει βάσιμα σε παραμονή, ειδικά αν ο Πανθουριακός κερδίσει την ένσταση στο παιχνίδι με το Λουτράκι.

Και τούτο γιατί αυτή τη στιγμή η Θύελλα είναι κάτω από τη γραμμή σωτηρίας και απέχει 4 βαθμούς από τον Πανθουριακό (που σώζεται), Αν όμως κερδίσει την ένσταση τότε ο Πανθουριακός θα έχει 34β., η Παναχαϊκή 30 και το Λουτράκι που θα χρεωθεί και ποινή -1β., θα έχει 30. Αρα η Θυελλα θα είναι 3β. κάτω απο τη γραμμή και όχι 4. Σημειωτέον πως έχει να παίξει και με τους δύο. Επί της ουσίας: Αν η Θυελλα νικήσει στα υπόλοιπα παιχνίδια της, θα μείνει!

Από την άλλη, η Παναχαϊκή μπορεί να έχει παιχνίδια να κερδίσει, όμως δεν αισθάνεται καθόλου άνετα και θα συνεχίσει να παίζει υπό πίεση.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Δημητρέλος (46’ Σκεπετάρης), Θ. Βλασσόπουλος, Αχ. Κουτσαντώνης (72’ Μαντάς), Ντίνος (85’ Σουγλέρης), Κ. Κουτσαντώνης (72’ Θεοδωρακόπουλος), Αναγνωστόπουλος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Πετράτος, Σταθόπουλος, Γασπαρινάτος (81’ Συρμής), Καμπεράι, Νιφορόπουλος, Ντεντόπουλος (71’ Μπούρδος), Μουλάς, Αγουρίδης, Τσεκούρας (60’ Ορτέντζιος), Μασούρας.

Ευκολα ο Παναιγιάλειος

Χωρίς να συναντήσει προβλήματα, ο Παναιγιάλειος έφυγε νικητής από την έδρα του Μιλτιάδη επικρατώντας με 3-0 χάρη σε γκολ των Φωκαΐδη, Βασιλαντωνόπουλου και Κυριαζή. Οι «κυανόλευκοι» είναι σταθερά δεύτεροι και μάλιστα μείωσαν τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Πύργο στους τέσσερις βαθμούς.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης (83’ Κόκιος), Ντούκας, Φωκαϊδης (64’ Πολίτης), Σταυρόπουλος, Λιάτος (83’ Παλαιολογόπουλος), Σιάκας, Μπουρλάκης (73’ Κυριαζής)

Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια

Play offs

Ζάκυνθος – Πέλοπας 5-2: 3′ 66′ Δούμας, 20′ Μούντριχας, 70′ 93′ Κουλούσιας – 32′ Β. Ραυτόπουλος, 53′ Καλλινιώτης

Κόρινθος – ΠΑΣ Πύργος 3-3: 40′ 63′ Φάκκης, 82′ Χαρίτος- 17′ Μακρής, 46′ 69′ Καλλέργης

Play outs

Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς 1-0: 53′ Κυριαλάνης

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός 0-6: 31′ Νικολόπουλος, 32′-70′ Αγγελής, 53′ Θεοδοσιάδης, 58′ Τσιράκης, 74′ πέναλτι Κώνστας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Play offs

Πύργος 2 49-10 60

Παναιγιάλειος 2 45-15 56
Ζάκυνθος 2 52-14 55
Μιλτιάδης 2 32-26 34
Κόρινθος 2 38-36 33
Πέλοπας 2 22-37 30

Play outs

Λουτράκι 2 20-18 34
Παναχαϊκή 2 39-27 30
Πανθουριακός 2 35-26 31

Θύελλα 2 23-31 27
Ερμής Μελ. 2 14-43 10
Πανγυθεατικός 2 8-94 2

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
3η Αγωνιστική
Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. "ΘΩΔΕΙΟ" ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Τετάρτη 01/04/26 16:00
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Τετάρτη 01/04/26 16:00
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τετάρτη 01/04/26 16:00
4η Αγωνιστική
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Κυριακή 05/04/26 16:00
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Κυριακή 05/04/26 16:00
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. - Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ "ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ" Κυριακή 05/04/26 16:00
5η Αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ - Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Τετάρτη 08/04/26 16:00
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τετάρτη 08/04/26 16:00
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ "ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ" Τετάρτη 08/04/26 16:00

