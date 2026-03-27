ΣΔΥ Πατρών: Το λάβαρο του '21

Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας, όπως κάθε χρόνο, πιστός στην παράδοση, συμμετείχε στις τιμητικές εκδηλώσεις μεταφοράς και παράδοσης του λαβάρου της Επαναστάσεως κ κατάθεσης δαφνινου στεφανου στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων έμπροσθεν του αγάλματος του Παλαιών Πατρών Γερμανού στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Μαζι με τους δρομείς μας στη μεταφορά του λαβάρου συμμετείχαν κ μαθητές του Γυμνασίου κ τμημάτων Λυκείου Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου.

Το μέλος του συλλόγου μας ΓΚΟΛΩΝΗ Νίκη μαζί με μαθητή του Λυκείου Φαρρών παρέδωσαν το λάβαρο της επανάστασης στον Δήμαρχο Καλαβρύτων ενώ το μέλος του συλλόγου μας ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής μαζί με μαθήτρια του Γυμνασίου Φαρρών κατέθεσαν δάφνινο στεφάνι στο άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού απονέμοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας απ'τον τουρκικό ζυγό.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή τιμώντας έτσι τους ήρωες του 1821 που αγωνίστηκαν κ θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση του γένους μας.