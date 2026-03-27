Ο Ίφιτος Πατρών για τα μπαράζ ανόδου

Βήμα τίτλου στην Α2 εθνική κατηγορία επιτραπέζιας αντισφαίρισης των ανδρών πραγματοποίησε στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο ο ΔΑΟ Ταύρου.

Στις τελευταίες δύο αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας σημείωσε ισάριθμες νίκες και όχι μόνο έμεινε στην κορυφή, αλλά αποσπάστηκε κατά δύο πόντους από τον 2ο της βαθμολογίας Πανιώνιο. Αυτό σημαίνει ότι εν όψει των play off, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, πλησίασε κι άλλο στην πρωτιά και την άνοδο, καθώς έχει και το περιθώριο ήττας.

Το πρόγραμμα έκλεισε με το σπουδαίο ματς του ΔΑΟΤ με τον Πανιώνιο, που έληξε 4-2. Νωρίτερα η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε νικήσει τον μέχρι σήμερα συγκάτοικό της στη 2η θέση Ίφιτο Πατρών Πατρών, που δεν παρέταξε την πιο δυνατή τριάδα. Ο Πανιώνιος έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον τα μπαράζ ανόδου, πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο είναι και ο Ίφιτος. Στο …νήμα μπήκε στα play off ο ΟΕΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος επικράτησε στον καθοριστικό αγώνα 4-1 του Ποσειδώνα Λουτρακιου και πήρε σε ισοβαθμία την 4η θέση. Αρνητική εξέλιξη αποτέλεσε η απουσία από την Αθήνα της Φιλίας Ορεστιάδας. Αποβλήθηκε με δύο μηδενισμούς, υποβιβάζεται κι επηρέασε και τη βαθμολογία…

Στη σάλα του ΒΑΚ η βασική εκκρεμότητα ήταν αν θα κρατούσε μόνος την κορυφή ο ΔΑΟΤ. Έδωσε γερή αναμέτρηση με τον Πανιώνιο κι έφτασε στην τελική επικράτηση με δύο νίκες του Ούγγρου Κοσίμπα και άλλες τόσες του Βλοτινού.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Πανιώνιος – ΔΑΟ Ταύρου 2-4:

Αλέξανδρος Αλεξόπουλος - Ντάνιελ Κοσίμπα 1-3 (8-11, 11-9, 7-11, 6-11)

Μιχάλης Διαμαντόπουλος – Γιώργος Κοσμάς 3-2 (3-11, 11-9, 11-7, 2-11, 11-7)

Στράτος Δαμιανής - Γιάννης Βλοτινός 2-3 (11-7, 9-11, 9-11, 14-12, 5-11)

Αλεξόπουλος - Κοσμάς 3-0 (11-7, 14-12, 11-8)

Δαμιανής – Κοσίμπα 0-3 (9-11, 7-11, 9-11)

Διαμαντόπουλος – Βλοτινός 1-3 (11-9, 11-13, 7-11, 10-12)

Η δεύτερη εκκρεμότητα αφορούσε στη «μάχη» για την 4η θέση και μία σημαντική εξέλιξη ήρθε πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων. Ο ΓΣ Φιλία Ορεστιάδας ειδοποίησε χτες την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ότι δεν θα «κατέβει» στην Αθήνα. Αυτό σήμαινε μηδενισμός και αποβολή σήμερα κι έτσι θα έπαυαν να ισχύουν και τα αποτελέσματα σε όλα τα προηγούμενα ματς της ομάδας από τον Έβρο στο πρωτάθλημα. Με την υποχρεωτική διαφοροποίηση στη βαθμολογία νίκη του ΟΕΑ Θεσσαλονίκης στο κρίσιμο μεσημεριανό ματς με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου θα του αρκούσε ουσιαστικά για την 4η θέση. Έτσι κι έγινε με τον ΟΕΑ να είναι καλύτερος, να επικρατεί 4-1 και να καλύπτει και την ήττα με 4-3 στον 1ο γύρο. Ο Βούλγαρος Βλαντιμίρ Πέτκοφ είχε δύο ατομικές νίκες, άλλες δύο πέτυχε ο Κωνσταντίνος Μηλικούδης, ενώ για το Λουτράκι το θετικό αποτέλεσμα έφερε ο Γιάννης Κιοσελόγλου.

Ο Ποσειδών και ο ΓΑΣ Ελευσίς θα πάνε το Σαββατοκύριακο στα play out χωρίς άγχος για την παραμονή δεδομένου ότι ο ουραγός Άρης μένει και μαθηματικά τελευταίος. Η ομάδα της Βούλας θα υποβιβαστεί μαζί με τη Φιλία Ορεστιάδας.

Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα στην Α2 ανδρών:

Ποσειδών Λουτρακίου - ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 1-4

Ίφιτος Πατρών – Πανιώνιος ΓΣΣ 0-4

ΔΑΟ Ταύρου - ΓΑΣ Ελευσίς 4-1

Ίφιτος Πατρών – ΓΑΣ Ελευσίς 0-4

Άρης Βούλας – ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 0-4

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΔΑΟ Ταύρου 2-4

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΔΑΟ Ταύρου 23

2. Πανιώνιος ΓΣΣ 21

3. Ίφιτος Πατρών 20

4. ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 17 (7-5)

—————————————————-------

5. Ποσειδών Λουτρακίου 17 (5-7)

6. ΓΑΣ Ελευσίς 16

7. Άρης Βούλας 12

# Η Φιλία Ορεστιάδας υπέστη σήμερα δύο μηδενισμούς, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και υποβιβάζεται