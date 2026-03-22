Στην 6η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Μίλτος Τεντόγλου

Στην πέμπτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στη διοργάνωση του Τόρουν, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την έκτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8,19 μέτρα.

Σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να είχε βρεθεί στο βάθρο καθώς όλες του οι προσπάθειες ήταν πολύ καλές, ωστόσο μακριά από το τέλειο πάτημα στη βαλβίδα. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με 8,09 μ. με 29 εκ. μακριά από το τέλειο πάτημα στη βαλβίδα και σηκώθηκε χαμογελαστός από το σκάμμα αντιλαμβανόμενος πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Στη δεύτερη προσπάθεια “προσγειώθηκε” στα 8,15 μ., ενώ πάτησε αρκετά πίσω και στο τρίτο άλμα που ήταν 8,06 μέτρα. Ο Τεντόγλου στο τρίτο άλμα σημείωσε 8,00 μ., ενώ συνέχισε με 8,12 μ. και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 8,19 μ. με 9 εκ. πάτημα πίσω από τη βαλβίδα. Ο δύο φορές νικητής στη διοργάνωση έδειχνε να έχει την αγωνιστική ετοιμότητα να πηδήσει μακριά, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει το πάτημα που θα του έδινε το μεγάλο άλμα.

Στη δεύτερη προσπάθεια ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ έκανε 8,31 μ. με 17 εκ. πάτημα πίσω από τη βαλβίδα και έδειξε να έχει τον έλεγχο. Ωστόσο ο Γκέρσον Μπάλντε (Πορτογαλία) είχε άλλη άποψη και με 8,46 μ. στην έκτη προσπάθεια κατέκτησε το πρώτο του σημαντικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Ο Ματία Φουρλάνι παρότι έδειχνε επηρεασμένος από την ίωση κατάφερε να φτάσει στα 8,39 μ. και να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, ένα χρόνο από τη νίκη στη Ναντζίνγκ. Ο Σαραμπογιούκοβ προσπάθησε στα δύο τελευταία άλματα να κάνει την υπέρβαση, αλλά ήταν άκυρος.



Η τελική κατάταξη

1.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.46μ.

2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.

3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.

4.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26

5.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.21μ.

6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.19μ.

7.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.12μ.



