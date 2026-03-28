Ο ελλιπής Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα στον ΠΑΟΚ με 100-70

Ο ΠΑΟΚ έκανε ότι ήθελε σε επίθεση και άμυνα και διέλυσε τον Προμηθέα με 100-70 στο PAOK Sports Arena για την 23η αγωνιστική της Α1 Basket League.

Μόλις για τρία λεπτά ήταν ανταγωνιστικοί οι Πατρινοί, που μετά το 7-7, έβλεπαν τους γηπεδούχους να κυριαρχούν και στις δύο πλευρές του παρκέ και να απομακρύνονται συνεχώς.

Ο Παντελής Μπούτσκος ευτύχησε να δει έξι παίκτες του να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων (Ταϊρί 19, Άλεν 13, Ντιμσά 13, Περσίδης 12, Ομορούγι 10, Ιατρίδης 10), ενώ ο Φίλλιος παρά λίγο να γίνει ο έβδομος καθώς είχε 9 πόντους.

Κορυφαίος όλων ο Ταϊρί με 19 πόντους (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα) και 5 ασίστ, ενώ για τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Γκραντ που είχε 16 πόντους (4/6 τρίποντα), με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ήταν η 12 (!!!) ήττα του Προμηθέα στα 13 τελευταία παιχνίδια του (όλα το 2016) σε όλες τις διοργανώσεις

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα με τις δύο ομάδες να φτάνουν ισόπαλες στο τρίτο λεπτό με το σκορ στο 7-7. Κάπου εκεί όμως ήταν και το τελευταίο σημείο που ο ΠΑΟΚ είχε αντίπαλο στο γήπεδο. Στο υπόλοιπο τη πρώτης περιόδου οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους 23-8, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγε ακόμη περισσότερο αφού έκανε ότι ήθελε και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Οι παίκτες του Μπούτσκου με επίθεση και άμυνα για σεμινάριο και τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να βρουν λύσεις, έκαναν περίπατο μέχρι την ανάπαυλα, όπου έφτασαν με το επιβλητικό +28 (60-32).

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια οι γηπεδούχοι, όχι μόνο δεν χαλάρωσαν, αλλά ανέβασαν κι άλλο τη διαφορά πλησιάζοντας και το +40 (80-41) λίγο πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με τον Προμηθέα να μειώνει σε 80-47 με δύο συνεχόμενα τρίποντα.

Ασφαλώς η τέταρτη περίοδος είχε πιο διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Μπούτσκο να μοιράζει σημαντικά τον χρόνο στους διαθέσιμους παίκτες του ΠΑΟΚ και τη διαφορά να σταθεροποιείται περί τους 30 πόντους και το σκορ να βρίσκεται στο 90-60 με τη συμπλήρωση 35 λεπτών.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Καρδάρης, Αγγελής

ΤΑ ΔΕΚΑΚΕΠΤΑ: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 13 (5/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ταϊρί 19 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Περσίδης 12 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μουρ 7, Μέλβιν 4 (7 ριμπάουντ), Σλαφτσάκης 2, Ομορούγι 10 (4/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ιατρίδης 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Φίλλιος 9 (3/3 δίποντα, 3 ασίστ), Ντιμσά 13 (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόνιαρης 1

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μπατής): Χάρις 8 (4/8 δίποντα), Γκραντ 16 (1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάκερ 7, Κόλεμαν 11 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Πλώτας, Μπαζίνας 8 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λάγιος 2, Μπέλο 9 (4 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος 6, Πρέκας, Κομνιανίδης 3 (1/1 τρίποντο)

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 28/42 δίποντα, 7/27 τρίποντα, 23/28 βολές, 43 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 14 επιθετικά), 19 ασίστ, 11 λάθη, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 15/34 δίποντα, 10/27 τρίποντα, 10/12 βολές, 27 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 7 επιθετικά), 13 ασίστ, 14 λάθη, 6 κλεψίματα, 25 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 24η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Καρδίτσα (4/4, 18:15), ενώ ο Προμηθέας τον Παναθηναϊκό AKTOR (4/4 18:15).