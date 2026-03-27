Ακαδημία των Σπορ: Η Πάτρα θεωρείται παραμεθόρια πόλη στο χάντμπολ

Χωρίς αγώνα, κερδίζοντας τους δύο βαθμούς στα ‘’ χαρτιά ‘’ η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της μέσα στην Πάτρα για φέτος στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Γυναικών χάντμπολ που συμμετέχει.

Συγκεκριμένα η γυναικεία ομάδα του Α.Σ. Ηλιούπολη (έπραξε το ίδιο όπως και η αντρική ομάδα τους την περασμένη βδομάδα) παραιτήθηκε εγγράφως από τον αυριανό της αγώνα στην Πάτρα για την 21η αγωνιστική και έτσι η Πατρινή ομάδα πήρε την νίκη στα χαρτιά με σκορ 10-0 (ά.ά.).

Η διοίκηση της Ακαδημίας των Σπορ εκφράζει και δια του τύπου την δυσαρέσκεια της και θα τοποθετηθεί εγγράφως προς την Δ.Ε.Π./Ο.Χ.Ε. και Ο.Χ.Ε. για την μη προσέλευση των ομάδων σε τόσο κοντινές αποστάσεις και τονίζει:

< έχουμε χρόνια τώρα που φωνάζουμε ότι η Πάτρα πλέον, δυστυχώς, θεωρείται‘’ παραμεθόρια ‘’ πόλη στον χαντμπολικό χάρτη της χώρας.

Δεν είναι δυνατόν να μας περιφρονούν και να μας καταδικάζουν στην μοίρα μας…. οι Αθηναϊκές ομάδες.

Δεν γίνεται να έχουν να κάνουν μια μετακίνηση στην Πάτρα και εμείς εννέα….και να μην την πραγματοποιούν.

Έτσι εμείς ποτέ δεν πρόκειται να προοδεύσουμε και να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Θα είμαστε καταδικασμένοι στην μοίρα μας και στην μοναξιά μας.

Οι αθλήτριες δεν παίζουν μόνες τους στο γήπεδο. Για να στηριχτεί ένας οργανισμός που έχει το 9πλασιο προ υπολογισμό από τις Αθηναϊκές ομάδες, υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από υποστηρικτές, χορηγούς, φιλάθλους, μέλη, κ.λ.π. ακόμη και από την ίδια την ομοσπονδία για την προιόν της. Πως θα προοδεύσουμε και σε αυτόν τον τομέα με τέτοιες ‘’ συμπεριφορές ‘’ ;

Ακολουθεί η μετακίνηση μας στην Κρήτη. Και ρωτάμε δημόσια: Εμείς γιατί να πάμε όταν μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο; Γιατί να καταδικάσουμε και εμείς την Κρήτη;

Θα κάνουμε μια ‘’ γενναία ‘’ εισήγηση στην ΔΕΠ/ΟΧΕ και στην ΟΧΕ για το καλό του αθλήματος και όλων των περιφερειακών σωματείων και ελπίζουμε να εισακουστούμε >.