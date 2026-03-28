Αγώνας Ακαδημιών στίβου 8 συλλόγων της Πάτρας

Σήμερα (28/3) είχαμε μια όμορφη αρχή για τον στίβο της Πάτρας, που όλοι εύχονται να καθιερωθεί.

Η πρώτη μαζική αθλητική εκδήλωση, το Rising Star, έγινε πραγματικότητα, μέσα από τη συνεργασία σωματείων που μοιράζονται το ίδιο όραμα: τον αθλητισμό, τη χαρά και τη συμμετοχή των παιδιών.

Οκτώ από τα 14 σωματεία της Πάτρας, ΑΓΣ Άτλας 2020, Α.Ε. Εσπερος 2004, Γ.Σ. Αίολος Πατρών, Α.Σ. Νίκη Πάτρας, Α.Γ.Σ. Η Φλόγα, Πατραϊκή ‘Ενωση Στίβου, Α.Σ. Πελεκάνος Πατρών και Α.Σ. Ακρος διοργάνωσας το Σάββατο 28 Μαρτίου τον 1ο Αγώνα RISING STARS ATHLETICS Πάτρας στο Αθλητικό Κέντρο Λαδόπουλου!

Ένας νέος αγώνας ακαδημιών (mini -K9-K12-K14) στην περιοχή της Πάτρας που όλοι ευελπιστούν στο μέλλον να μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ!

Ήταν μια διοργάνωση που πραγματικά θα μπορούσε να αποτελέσει σεμινάριο για το πώς ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί χαμόγελα. Όλα κύλησαν άψογα — με οργάνωση, συνέπεια και πάνω απ’ όλα αγάπη για τα παιδιά.

Περισσότερα από 230 παιδιά γέμισαν τον χώρο με ενέργεια και ζωντάνια. Έτρεξαν, αγωνίστηκαν, γέλασαν και το σημαντικότερο… το χάρηκαν με την ψυχή τους. Οι γονείς ήταν εκεί, χαμογελαστοί και περήφανοι, μοιράζοντας τη χαρά της στιγμής, αποτυπώνοντας όμορφες εικόνες και δυνατές αναμνήσεις μέσα από φωτογραφίες.

Ήταν μια αθλητική γιορτή γεμάτη κίνηση και ζωντάνια, με μουσική που ανέβασε τον ρυθμό, με μετάλλια που επιβράβευσαν την προσπάθεια, με διπλώματα που θα κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις και, πάνω απ’ όλα, με πολλά παιδικά χαμόγελα που δίνουν αξία. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο επιδόσεις… είναι στιγμές, είναι παρέα, είναι χαρά!