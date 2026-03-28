Σαββατοκύριακο με μπαράζ για τις πατρινές ομάδες στο πινγκ - πονγκ

Σαββατοκύριακο με σημαντικούς αγώνες για τις ομάδες Πινγκ - πονγκ της περιφέρειάς μας.

PLAY OFF και PLAY OUT σε Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Οι αγώνες θα γίνουν το σαββατοκύριακο στο ΣΕΦ με τις δυο ομάδες της πολης μας τον Ίφιτο Πατρών και τους Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας να αγωνίζονται για να πέτυχουν τους στόχους τους.

Ο ΙΦΙΤΟΣ ισόβαθμος στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου με τον ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ θέλει νίκη απέναντι στον συγκάτοικο του στη βαθμολογία για να πάρει την πρώτη θέση που οδηγεί στην απευθείας άνοδο στην Α1.

Για τους ΦΟΙΝΙΚΕΣ η διαφορά των 4 βαθμών από την 7η της βαθμολογίας ομάδα του ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ έχει εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα PLAY OFFκαι στα PLAY OUT όλων των κατηγοριών οι ομάδες μεταφέρουν τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη σημασία η διαφορά των βαθμών

Το πρόγραμμα των Πατρινών ομάδων

PLAY OFF 1-4

Σάββατο 12:00 ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ

15:00 ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κυριακή 10:00 ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

PLAY OUT 5-8

Σάββατο 12:00 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

15:00 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κυριακή 10:00 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 27

- ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 27

3.ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ 22

4. ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21

------------------------------------------------------------------------------

5..ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 21

6.ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 20

7.ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 15

8.ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 14

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τελική φάση με PLAY OFF και PLAY OUT και του πρωταθλήματος της Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ για τον ΟΜΙΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οι αγώνες θα γίνουν στο χώρο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του κλειστού γυμναστηρίου Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Απέναντι στον αήττητο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ τρεις ομάδες ισόβαθμες στη δεύτερη θέση. ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ και ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 θα προσπαθήσουν για την προνομιούχο δεύτερη θέση που οδηγεί και αυτή στη συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου στην Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ .

Στους αγώνες των PLAY OUT ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ,ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ και ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ θα αγωνιστούν για να αποφύγουν τη τελευταία θέση που οδηγεί σε υποβιβασμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

11:00 ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010

ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

13:30 ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ

16:00 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010

ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 24

2. ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 20

-ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 20

-ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 20

-----------------------------------------------------------

5.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15

6.ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 15

7.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 12

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην κατηγορία γυναικών ΓΑΛΗΝΗ και ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ έχουν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από τις άλλες ομάδες και ο τίτλος θα κριθεί από τo αναμεταξύ τους παιχνίδι .Η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας θα συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου για την Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Οι αγώνες θα γίνουν στο χώρο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του κλειστού γυμναστήριου Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ την Κυριακή 29 Μαρτίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00 ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ - ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

13:30 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ

16:00 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 15

- ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 15

3.ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 11

4.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10

5.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 7