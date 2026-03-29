Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»

Οι Μπακς γνώρισαν βαριά ήττα με 127-95 από τους Σπερς, υποχωρώντας στο 29-44, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από τα playoffs του NBA και να επικεντρωθούν πλέον επισήμως στη σεζόν 2026-27.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανήρτησε μία δημοσίευση στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους”.

Η ανάρτηση του Αντετοκούνμπο:

 

Όλες οι αθλητικές ειδήσεις

Αγώνας Ακαδημιών στίβου 8 συλλόγων της Πάτρας

