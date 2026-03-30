Προμηθέας: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο Σχολικό η Αναγέννηση

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, για ακόμα μια χρονιά, ανέβηκαν τα Εκπαιδευτήρια ”Αναγέννηση”, που απαρτίζονται από αθλητές του προγράμματος ”ΝΟΥΣ” του Προμηθέα Πάτρας.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό Final 4, η ομάδα του Γιάννη Δίπλαρου έδειξε μεγάλη μαχητικότητα και ψυχραιμία στις κρίσιμες ώρες και κατάφερε να υπερκαλύψει τις απουσίες και τις ατυχίες και να κατακτήσει το τρόπαιο.

Στον ημιτελικό, η Αναγέννηση επικράτησε του Ελληνικού Koλλεγίου (60-64), έπειτα από ένα συναρπαστικό ματς, στο οποίο βρέθηκε στο -12 (46-58, στο 28′), ωστόσο πραγματοποίησε μια αδιανόητη αμυντική εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο και χωρίς να δεχτεί ούτε έναν πόντο, έφτασε τελικά στην ολική ανατροπή, με αποτέλεσμα να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Εκεί, το συγκρότημα του Γιάννη Δίπλαρου βρήκε απέναντί του τα Εκπαιδευτήρια Υπατία και παρά το γεγονός πως από νωρίς προηγήθηκε με 15 πόντους (2-17), δέχτηκε παρατεταμένοι αντεπίθεση και έμεινε πίσω στο σκορ στην ανάπαυλα (48-44).

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η Αναγέννηση έσφιξε πάρα πολύ την άμυνά της, πήρε τον έλεγχο του αγώνα από την Γ’ Περίοδο και παρά την ατυχία με τον τραυματισμό του Κουτσίδη, έφτασε τελικά στο ροζ φύλλο (81-90), με τους Οικονομίδη, Μέγγο, Πούλο και Σταμούλο να οδηγούν εκ του ασφαλούς την ομάδα τους προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Η εβδομάδα που παρήλθε περιλάμβανε δράση και στις Ακαδημίες, τόσο στο πρωτάθλημα Εφήβων, όσο και σε αυτά Κορασίδων και Παμπαίδων. Στους Εφήβους, στο πλαίσιο της τελικής φάσης του πρωταθλήματος, η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου δεν συνάντησε καμία δυσκολία να επιβληθεί του ΠΑΣ Ναυπάκτου (92-43), ενώ οι Κορασίδες είχαν απολογισμό μια νίκη και μια ήττα αυτό το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά γεννημένα το 2014, έδωσε φιλικό παιχνίδι με τον Προφήτη Ηλία.

Τα αποτελέσματα

Έφηβοι

Προμηθέας– ΠΑΣ Ναυπάκτου 92-43

Κορασίδες

ΠΑΣ Ναυπάκτου – Προμηθέας 33-53

Προμηθέας (2) – ΠΑΣ Ναυπάκτου 25-40

U13

Aίολος Αγυιάς – Προμηθέας 49-54