Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Νίκες για άνδρες και γυναίκες

Για την προ τελευταία αγωνιστική της Β΄΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ η Ακαδημία των Σπορ κέρδισε μέσα στον Ναύπλιο την τοπική ομάδα του Πολυνική με σκορ 26-33 και την κράτησε στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα που οδηγεί στην Α2 εθνική ανδρών.

Οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου με σαφείς οδηγίες έκαναν ένα παιχνίδι σκοπιμότητας με μοναδικό στόχο την νίκη. Ξεκίνησαν από το πρώτο λεπτό να έχουν την πρωτοπορία στο σκορ την κράτησαν σε όλον τον αγώνα και όταν άρχισαν να παίρνουν μια διαφορά στο σκορ των τεσσάρων γκολ με σετ παιχνίδι την κράτησαν και την έφτασαν μέχρι τα 7 γκολ, όπου και έληξε με σκορ 26-33.

Πολυνίκης Ναυπλίου – Ακαδημία των Σπορ Πάτρας = 26-33 (ημ. 14-15).

Τα 5λεπτα: 2-2, 3-5, 7-7, 9-11, 13-15,14-15 (ημ.), 14-18,18-20,19-21,21-24,24-28,26-33.

Οι 2λεπτες αποβολές: 4-2. Τα πέναλτι: 5/8 - 6/9.

Διαιτήτευσαν οι Κ. Γερουλάνος - Α. Γερουλάνος.

Ο έφορος Δημήτριος Ευθυμίου τονίζει χαρακτηριστικά: < παίξαμε μόνον για την νίκη και όχι για το θέαμα. Παίξαμε με σκοπιμότητα σε έναν αγώνα που οι γηπεδούχοι τον είχαν χαρακτηρίσει ‘’ ντέρμπι ‘’ και πήραμε το ζητούμενο. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας, όπου μαζί με τις υποδομές μας ‘’ κέρδισαν ‘’ και στην κερκίδα με την υποστήριξη που παρείχαν στους παίκτες μας. Το Σάββατο στις 6:00 μ.μ. στο Κουκούλι με αντίπαλο την Πολιτεία, όλοι μαζί, με όλη την Πάτρα παρούσα για να πάρουμε την νίκη ή την ισοπαλία που θα μας οδηγήσει στην επιστροφή μας στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών. One more game – ένα ακόμη αγώνας >.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 4, Κολιούλης, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 11, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 1, Γεωργίου 6, Σκόνδρας, Ιωαν. Γιαννακούρας 3, J. Tallon, Αϊβάζης, Ψυχογιάννης, Βασιλειάδης 4, Σμυρνιώτης, Αγγ. Γιαννακούρας 1, Αποστόλου, Παπακωστόπουλος 2, Τυφτικίδης 1.

Η βαθμολογία έχει ως εξής:

1 Π.Ο.Κ. Έσπερος…………………………………………29

2. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας……………………..28

3. Ολυμπιακός Κερατσινίου………………………….26

4. Α.Ο. Πολιτεία……………………………………………26

5. Ιδομενέας Γαλατά……………………………………17

6. Α.Σ.Ο.Δ. Ασπροπύργου…………………………….15

7. Α.Σ. Ηλιούπολης……………………………………….9

8. Πολυνίκης Ναυπλίου………………………………..6

9. Δίας Μοσχάτου – Ταύρου…………………………3

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για την 21η αγωνιστική της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ η γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας δεν αγωνίσθηκε στην Πάτρα το Σάββατο, γιατί η ομάδα της Α.Σ. Ηλιούπολη παραιτήθηκε εγγράφως από τον αγώνα. Έτσι η Πατρινή ομάδα όπως ορίζει η προκύρηκη πρωταθλημάτων Ο.Χ.Ε. πήρε την νίκη στα χαρτιά με σκορ 10-0 (ά.ά).

Μετά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων της 21ης αγωνιστικής η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων ....................36

2. Ολυμπιακός Ο.Σ.Φ.Π. ..........................34

3. Δήμος Κορυδαλλού ..............................30

4. ΔΑΣ Ζεφυρίου ......................................24

5. Άνοιξη Διονύσου ...................................22

6. Ολύμπιακός Κερατσινίου .....................17

7. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας ................14

8. ΑΣ Ηλιούπολη ......................................13

9. ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου ................13

10. Χανιά ΕΑΧ ...........................................3

11. Δίας Μοσχάτου - Ταύρου .....................0