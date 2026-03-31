Εύοσμος: Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για την 59χρονη

Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις ως προς την αιτία θανάτου της 59χρονης, που εντοπίστηκε νεκρή χθες (30/03) το απόγευμα, σε μονοκατοικία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η ιατροδικαστική εξέταση «έδειξε» ασφυκτικό θάνατο, ενώ πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι δεν προέκυψαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης της γυναίκας.

Όπως εκτιμάται ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος ήταν το λουρί από την τσάντα της γυναίκας, το οποίο βρέθηκε περασμένο γύρω από τον λαιμό της, όταν εντοπίστηκε στο σπίτι. Η άτυχη γυναίκα είχε επίσης χτύπημα από μπουνιά, στο πρόσωπό της και συγκεκριμένα στην περιοχή του ματιού.

Δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης στη μονοκατοικία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

Το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας εστάλη ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες αναλύσεις με τους αστυνομικούς να ελπίζουν ότι ίσως ρίξουν φως στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι, για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας.