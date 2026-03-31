Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών πραγματοποίησε την ετήσια Γενική Συνέλευση του, παρουσιάζοντας τον απολογισμό δράσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την τοπική αγορά.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 η ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου, με τη συμμετοχή μελών και επαγγελματιών της τοπικής αγοράς.

Τη συνέλευση άνοιξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κατσιγιάννης, ο οποίος στην συνέχεια παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και το έργο της Διοίκησης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Σύλλογος το προηγούμενο διάστημα. Στην τοποθέτησή του υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις προκλήσεις, ο Σύλλογος κατάφερε να παραμείνει ενεργός και ουσιαστικός υποστηρικτής της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο Σύλλογος είχε πλήθος παρεμβάσεων τόσο σε θέματα και προβλήματα γενικά όσο και τοπικά και στάθηκε πρωτοπόρος στον αγώνα για την επίλυσή τους και στην προσπάθεια του συντονισμού και της κοινής δράσης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Οργάνωσε και πραγματοποίησε εκδηλώσεις κοινωνικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, δίνοντας το σύνθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και της τόνωσης της τοπικής αγοράς και προβολής της πόλης μέσα από δράσεις εξωστρέφειας.

Στη γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε, συνάδελφοι τοποθετήθηκαν διεξοδικά τόσο για τα υφιστάμενα προβλήματα όσο και για το μέλλον του εμπορίου, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Κλείνοντας τη διαδικασία, υπερψηφίστηκε με ποσοστό περίπου 70% ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των μελών στο έργο της Διοίκησης και δικαιώνει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν.

Ο Εμπορικός Σύλλογος συνεχίζει με συνέπεια και υπευθυνότητα το έργο του, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και τη στήριξη των επαγγελματιών.