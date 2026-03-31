Την Παρασκευή κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα - Πότε ανοίγουν ξανά και ποια τριήμερα υπάρχουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς

Οι διακοπές του Πάσχα πλησιάζουν, με τα σχολεία να κλείνουν στις αρχές Απριλίου και τους μαθητές να επιστρέφουν μετά τα μέσα του μήνα.

Τα σχολεία ετοιμάζονται να κατεβάσουν ρολά για τις διακοπές του Πάσχα, καθώς πλησιάζει η περίοδος των εορτών, με το φετινό Πάσχα να εορτάζεται στις 12 Απριλίου. Οι μαθητές και οι οικογένειες μπαίνουν ήδη σε ρυθμούς προγραμματισμού ενόψει της πασχαλινής ανάπαυλας.

Η παύση των μαθημάτων ξεκινά στις αρχές Απριλίου, σηματοδοτώντας μία περίοδο ξεκούρασης πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα των σχολικών υποχρεώσεων. Οι ημερομηνίες έχουν ήδη καθοριστεί, δίνοντας σαφή εικόνα για το διάστημα των διακοπών.

Το χρονικό των διακοπών του Πάσχα



Η τελευταία ημέρα παρουσίας των μαθητών στις σχολικές αίθουσες πριν από την πασχαλινή περίοδο είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου. Από εκεί και έπειτα, ξεκινά το διάστημα αποχής από τα μαθήματα.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου, καλύπτοντας το σύνολο της εορταστικής περιόδου.

Η επιστροφή στα θρανία



Μετά την ολοκλήρωση των διακοπών, οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Η επανέναρξη των μαθημάτων σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονική εκπαιδευτική ροή.

Η περίοδος αυτή λειτουργεί ως ενδιάμεση ανάπαυλα μέσα στη σχολική χρονιά, πριν την τελική ευθεία προς την ολοκλήρωσή της.

Οι επόμενες αργίες του έτους



Μετά το Πάσχα, ακολουθούν και άλλες σημαντικές ημερομηνίες αργιών μέσα στο 2026, που διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό.

Η Πρωτομαγιά πέφτει την Παρασκευή 1 Μαΐου, δημιουργώντας τριήμερο, ενώ ακολουθεί η εορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, επίσης με τριήμερη διάρκεια.

Οι υπόλοιπες ημερομηνίες μέχρι το τέλος του έτους

Στη συνέχεια του έτους, η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται το Σάββατο 15 Αυγούστου, ενώ η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, τα οποία το 2026 γιορτάζονται την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, προσφέροντας ακόμη μία περίοδο αργιών.



