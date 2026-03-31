Ρίο: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη στο Ρίο γυναίκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παρά το γεγονός ότι της είχε αφαιρεθεί.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Ρίο Πατρών, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενη άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία της είχε αφαιρεθεί την 07/03/2026.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr