Άγιο Φως: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη μεταφορά στην Ελλάδα

Προ των πυλών οι αποφάσεις για το Άγιο Φως και τη μεταφορά του στην Ελλάδα (και όχι μόνο) εν μέσω εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Την ώρα που ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν μαίνεται, η μεταφορά του Αγίου Φωτός αλλά και η ιερή τελετή στον Πανάγιο Τάφο βρίσκονται στον «αέρα».

Την Κυριακή των Βαΐων για τους Καθολικούς (29/3) οι Ισραηλινοί δεν επέτρεψαν στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο για να πραγματοποιήσει τη Λειτουργία, δημιουργώντας προβληματισμό για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός.

Η απόφαση του Ισραήλ ανακλήθηκε μετά τις αντιδράσεις και δόθηκε εκ νέου πρόσβαση για τις επόμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος έχει μετατρέψει τα Ιεροσόλυμα σε έρημη πόλη, παρά το ότι το Πάσχα πλησιάζει και για τους Καθολικούς και για τους Ορθόδοξους.

Άγιο Φως: Τα σενάρια για τη μεταφορά στην Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ΥΠΕΞ σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία έχει λάβει όλα τα μέτρα για τη μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, ενώ οι διαδικασίες βρίσκονται σε διαβούλευση, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Την Τετάρτη αναμένεται να αποφασιστεί πόσοι και ποιοι θα πάνε στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Μάλιστα, αν η κατάσταση στην περιοχή παραμείνει έκρυθμη, δεν αποκλείεται το Άγιο Φως να έρθει στην Ελλάδα ακόμα και μέσω Αιγύπτου.

Το σίγουρο είναι ότι η αποστολή που θα συνοδεύει το Άγιο Φως θα είναι ολιγομελής, όπως την περίοδο της καραντίνας του Κορονοϊού.

Τέλος, εάν ο εναέριος χώρος είναι «κλειστός», τότε εξετάζονται δύο σενάρια.

Συγκεκριμένα, να μεταφερθεί αρχικά οδικώς μέχρι το αεροδρόμιο της Αιγύπτου ή να μεταφερθεί μέσω Ιορδανίας από το αεροδρόμιο του Αμμάν.