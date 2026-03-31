Ευλογιά: Περισσότερες από 486.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων - 15 νέα κρούσματα - H κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς έχουν θανατωθεί 486.300 αιγοπρόβατα από τον Αύγουστο 2024 μέχρι τις 29 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ).

Επίσης, έχουν καταγραφεί συνολικά 2.144 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.652 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Για την περίοδο από 9 έως 29 Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν 15 νέα κρούσματα σε δέκα περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, τρία κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, τρία στην Αχαΐα, δύο στην Ηλεία, ένα στην Ευρυτανία, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Καβάλα, ένα στην Ιθάκη, ένα στην Ξάνθη, ένα στην Πιερία και ένα στις Σέρρες.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση κατά το διάστημα 14 Οκτωβρίου 2025 - 29 Μαρτίου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 47.592 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 89 παραβάσεις και έχουν γίνει 88 συλλήψεις.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, με τις αρμόδιες Αρχές να τονίζουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις προβλεπόμενες οδηγίες.

